Gustinho Ribeiro destina R$ 64 milhões para Lagarto e Aracaju

Na última quarta-feira, 13, o deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos) anunciou, após uma reunião com o Ministro da Cidades Jader Filho, que foi liberada uma emenda de R$ 64 milhões para as cidades de Lagarto e Aracaju.

Para Lagarto, a emenda liberada foi de R$ 15,4 milhões, para o Programa Minha Casa Minha Vida Parceiras. O programa beneficiará a cidade com diversas habitações para quem desejar adquirir sua primeira residência.

Já para Aracaju, a emenda liberada será destinada para obras de esgotamento sanitário, através da Deso, no valor de R$ 49 milhões. Esse foi um dos pedidos do Governador do Estado, Fábio Mitidieri.