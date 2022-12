Gustinho Ribeiro: “Nosso mandato representa a força da renovação política”

O deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos) foi diplomado, nesta segunda-feira (19), em solenidade no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, para o segundo mandato na Câmara Federal. O parlamentar relembrou seu histórico de mandatos, que faz parte do processo de renovação da política.

“O nosso mandato representa a força da renovação política em nosso estado, o que sempre fui um defensor. Iniciei minha trajetória como vereador do município de Lagarto, fui deputado estadual por duas vezes e agora chego ao meu segundo mandato de deputado federal trazendo essa bandeira da renovação”, afirmou o deputado.

Gustinho assegurou que vai seguir trabalhando em Brasília pela população sergipana. “A nossa atuação no Congresso já garantiu uma série de benefícios para o nosso estado. Conseguimos o Hospital de Amor em Lagarto, uma das maiores obras de Sergipe. Também garantimos recursos para a saúde, infraestrutura, máquinas e equipamentos, abastecimento de água, entre outras demandas. E é esse trabalho que o povo de Sergipe aprovou nas urnas que vamos dar continuidade neste novo mandato, fazendo ainda mais por nossa gente”, destacou Gustinho.

O deputado ressaltou ainda que vai manter a parceria com as gestões municipais. “Como municipalista, vou me empenhar muito mais por cada município sergipano, dialogando com os prefeitos e o governador para identificar as necessidades locais e buscar, junto ao Governo Federal, os recursos necessários para atendê-las”, salientou Gustinho.

“Não tenham dúvida de que, além de captar recursos e investimentos para Sergipe, vamos defender no plenário da Câmara Federal pautas importantes para melhorar a vida do povo brasileiro, em especial dos sergipanos. As mulheres e homens do nosso estado podem ter certeza do meu empenho diário”, complementou Gustinho Ribeiro.

