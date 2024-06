O deputado federal Gustinho Ribeiro (R) anunciou, por meio de suas redes sociais, que liberou R$ 2,3 milhões para construção de mais três praças em Lagarto.

Segundo o deputado, a obra será realizada no Residencial Kaptiva, no João e Júlia Nogueira e a outra no povoado Jenipapo, na zona rural de Lagarto.

“Agradeço a prefeita Hilda Ribeiro pela parceria e daqui continuamos os trabalhos em busca do desenvolvimento das nossas cidades”, ressaltou Gustinho Ribeiro.