Gustinho Ribeiro segue fortalecendo sua pré-candidatura à reeleição

O deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos) segue fortalecendo sua pré-candidatura à reeleição. No último sábado, 23, o parlamentar esteve em Canindé do São Francisco, no Sertão sergipano, e recebeu o apoio do vice-prefeito, Punk, e do vereador Hugo de Punk, que enalteceram o trabalho de Gustinho para contribuir com o desenvolvimento do município e região.

“Já conseguimos muitos benefícios para os sertanejos por meio da nossa atuação em Brasília”, afirma Gustinho Ribeiro

O evento também contou ainda com a presença do prefeito de Canindé, Weldo Mariano. “Muito bom visitar o povo do sertão sergipano, que sempre nos acolhe muito bem. E essa visita ficou ainda mais especial por receber o apoio dos amigos Pank e de seu filho Hugo de Pank ao nosso projeto. Já conseguimos muitos benefícios para os sertanejos por meio da nossa atuação em Brasília e vamos fazer muito mais para atender as demandas da região”, afirmou Gustinho.

O pré-candidato ressaltou que, somente para Canindé, foram mais de R$ 9 milhões viabilizados por seu mandato. “Nossa parceria com a gestão do prefeito Weldo Mariano e do vice Punk tem levado muito desenvolvimento para o município. São recursos investidos para melhorar a vida dos cidadãos de Canindé”, destacou.

Ainda durante a visita em Canindé, Gustinho reforçou que quer continuar representando os sertanejos na Câmara dos Deputados. “Quando eu chego aqui e sinto esse calor humano, essa amizade que vocês têm pela gente, só aumenta a minha vontade de continuar trabalhando por Canindé e demais municípios da região. É uma honra ter a oportunidade de representar o povo de Sergipe no Congresso Nacional”, informou o deputado.