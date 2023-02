Gustinho Ribeiro vai disputar o Senado em 2026, diz jornalista

Por meio do seu site, o FaxAju, o conceituado jornalista Diógenes Brayner informou que o deputado federal Gustinho Ribeiro (REPUBLICANOS) disputará uma das cadeiras do Senado Federal em 2026.

“Segundo informações de Brasília, já ficou definido que o deputado federal Gustinho Ribeiro será o candidato ao Senado, pelo Republicanos, nas eleições de 2026, quando se disputa a vaga de dois nomes em cada Estado para senador. Gustinho já teria aceitado e vai começar a atuar para adquirir margem de votos para esse novo desafio que vai enfrentar”, escreveu Brayner.

De acordo com Diógenes, a informação circulou durante as comemorações do partido sobre o seu fortalecimento. “Durante os comentários, não se deixou de avaliar o fortalecimento do partido em todo o Brasil e a importância que vem obtendo nas decisões nesse momento, o que é muito importante para os próximos anos, inclusive para o pleito municipal de 2036”, completou o comunicador.

Cabe destacar que não é de hoje que informações e comentários dão conta da pretensão de Gustinho Ribeiro em estar na Casa Alta do Parlamento Brasileiro. Por outro lado, oficialmente, o referido parlamentar não tem se manifestado sobre o assunto.