Gustinho Ribeiro vota favorável à PEC que cria e amplia benefícios sociais do Governo Federal

O deputado federal e vice-líder do Governo Federal, Gustinho Ribeiro (Republicanos), votou favorável, na última quarta-feira, 13, à Proposta de Emenda à Constituição – PEC 15/2022, a PEC da Justiça Social, que trata da ampliação de benefícios sociais e outras medidas de auxílio a vários setores da economia para amenizar os efeitos da alta dos combustíveis.

O deputado reiterou os benefícios garantidos pela aprovação da matéria. “Entre eles, o reajuste para R$ 600 até o final do ano do Auxílio Brasil e zerar a fila do benefício. Além disso, a PEC cria um auxílio para caminhoneiros autônomos e taxistas. A proposta também vai dobrar o valor do Auxílio Gás e ampliar o programa Alimenta Brasil. São medidas propostas pelo Governo Federal que irão contemplar milhões de brasileiros”, ressaltou Gustinho.

O parlamentar sergipano destacou o empenho do Congresso para aprovação da PEC. “Que traz vários benefícios para os cidadãos e que amenizam as dificuldades financeiras enfrentadas neste momento. Por isso, foi importante o trabalho dos partidos da base, que se empenharam para aprovar essa matéria que traz impactos positivos para a população brasileira que necessita destas medidas”, afirmou Gustinho Ribeiro.

O deputado Gustinho Ribeiro lembrou ainda as recentes medidas adotadas pelo Governo Federal, com apoio do Congresso, para redução dos preços dos combustíveis. “O presidente Bolsonaro buscou meios para reduzir os valores. E esse empenho já está sendo constatado nos postos, que nos últimos dias vem reduzindo o preço cobrado nas bombas aos consumidores”, salientou.