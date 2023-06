Gustinho: “Seguimos fazendo a diferença na vida de quem mais precisa”

Recentemente, o deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos) anunciou o envio de quase R$ 5 milhões em emendas individuais para Sergipe. Segundo o parlamentar, as emendas são o resultado do compromisso do seu mandato que “é fazer muito mais por todos os sergipanos”.

Segundo Gustinho, dos quase R$ 5 milhões, R$ 1,5 milhão foram para o Hospital de Amor de Lagarto, R$ 1,2 milhão para Moita Bonita, R$ 1 milhão para Arauá, e mais R$ 1 milhão para Nossa Senhora da Glória.

“Com respeito, trabalho e amor, seguimos fazendo a diferença na vida de quem mais precisa, contribuindo para uma verdadeira justiça social de forma digna”, ressaltou o parlamentar.

E completou: “Com mais investimentos nos municípios, incentivamos a geração de emprego e renda no estado e aumentamos as oportunidades para o nosso povo”.