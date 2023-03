HA de Lagarto é tema de reunião entre Sérgio Reis e a ministra da Saúde

Na última quinta-feira, 16, o deputado estadual Sérgio Reis, o secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, e o presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata, participaram de uma reunião com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Helvécio Magalhães, que discutiu os esforços que o Governo Federal está fazendo para habilitar e financiar o Hospital de Amor de Lagarto.

“Falamos sobre a contratualização do hospital para que ele possa tão logo funcionar e atender toda a população sergipana e de outros estados do nordeste, inclusive contratualização regional, envolvendo os vizinhos Bahia e Alagoas”, detalhou Sérgio Reis.

Já o secretário Walter Pinheiro destacou que a reunião teve a área oncológica como pauta principal da reunião com a ministra. “Temos como compromisso fortalecer a Rede Estadual de Saúde de Sergipe!”, reforçou.