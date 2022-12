Há mais de 2 anos, Prefeitura leva atendimento médico humanizado para residência de pacientes

O Melhor em Casa é um programa do Ministério da Saúde implementado no município pela Prefeitura de Lagarto em abril de 2020, através de liberação de recurso pelo deputado federal Gustinho Ribeiro. Em mais de 2 anos de existência, o Programa já beneficiou centenas de pacientes acamados, com serviços especializados e atendimento com equipes multidisciplinares.

O Programa Melhor Em Casa é considerado um serviço de atenção domiciliar, que tem como objetivo, dar continuidade do cuidado a domicílio, com foco na desospitalização precoce dos pacientes e na diminuição dos índices de reinternação. A assistência é realizada por uma equipe multiprofissional de saúde, tornando possível a manutenção da rotina do paciente, próximo ao núcleo familiar, propiciando um cuidado mais humanizado. Esse é o melhor ganho para o paciente e para família. Para o SUS, o programa contribui, possibilitando a rotatividade de vagas, liberando mais leitos para outros pacientes.

Composto por uma equipe qualificada e multidisciplinar (médico, equipe de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, psicólogo e assistente social) que atende pacientes que necessitam de cuidados hospitalares no conforto dos seus lares, ao lado dos seus familiares, fatores importantíssimos no cuidado e na reabilitação dos mesmos.

Durante o ano de 2022, foram realizados 7.585 atendimentos, encerrando o ano com um quadro satisfatório de melhora clínica em diversos pacientes. São serviços como esse, que tornam a saúde mais acessível à população, com humanização e cuidado à vida daqueles que mais precisam.

Fonte: Prefeitura de Lagarto