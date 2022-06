Hemocentro convida população para doar sangue no feriado de São João

Pensando no público que não participa dos festejos juninos, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) convida a população para colaborar com o serviço de doação e a manutenção dos estoques dos sangues: O, A, B e Ab positivo e negativo.

Para ajudar, basta se dirigir até o Hemocentro, localizado na Avenida Variante, bairro Capucho, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h. E no sábado, dia 25, a unidade estará funcionando no horário das 7h às 11h.

A abertura integra as ações da campanha Junho Vermelho, que tem como objetivo enfatizar a importância da doação de sangue durante datas comemorativas e feriados prolongados.

A gerente de Ações Estratégicas do Hemose, Rozeli Dantas, destaca que a intenção é ampliar as doações e as campanhas. “Esperamos receber o maior número possível de doadores. Contamos com a solidariedade de todos, para que possamos garantir o sangue para atendimento das demandas transfusionais na rede hospitalar do Estado”, ressaltou.

Doar sangue é um ato simples, tranquilo e seguro que não provoca risco ou prejuízo à saúde. Além disso, a doação é voluntária, anônima, altruísta, não remunerada e o sangue é repassado de forma gratuita aos hospitais e maternidades.

Para ser doador é preciso estar bem de saúde, ter idade entre 16 a 69 anos, pesar acima de 50 kg, comparecer ao serviço bem alimentado e apresentar um documento oficial, original com foto, válido em todo território nacional. Mais informações: (79) 3225-8039, 3259-3174 e 99191-2977.