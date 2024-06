Hemocentro de Sergipe abre neste sábado e fecha na segunda

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) abrirá neste sábado, 22, para doação de sangue, das 7h às 11h. O funcionamento faz parte do Sabadão Solidário, que visa facilitar o acesso dos doadores que residem nos municípios. Na segunda-feira, 24, feriado de São João, não haverá atendimento na sede do hemocentro e no ponto de coleta, localizado no shopping Riomar.

Na terça-feira, 25, o atendimento na sede do Hemose retorna ao horário habitual, das 7h30 às 17h e no ponto de coleta Riomar, das 13h às 18h. O serviço de dispensação de sangue para rede hospitalar do Estado, segue em regime de plantão 24 horas.

A reestruturação dos horários para doação de sangue integra as ações da campanha Junho Vermelho, voltadas para atendimento ao voluntário, ampliação das doações e a manutenção dos estoques de todos os grupos sanguíneos.

Requisitos

Para doar sangue é preciso cumprir alguns critérios: estar bem de saúde, ter idade entre 16 a 69 anos, peso acima de 50 Kg, comparecer à unidade de coleta bem alimentado e apresentar um documento de identificação com foto, original, oficial, válido em todo território nacional.

Preparação

Na noite anterior à doação, o voluntário deve evitar alimentos gordurosos, ter um repouso mínimo de 6 horas, não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores e evitar fumar por pelo menos 2 horas. Mais informações através dos telefones: (79) 3225-8039, 3259-3174 ou 99117-0102.

Fonte: Governo do Estado/SE