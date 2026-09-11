Hemose abre neste sábado para reforçar estoques de sangue

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), unidade da Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), estará aberto neste sábado, 12, para receber doadores e reforçar os estoques de sangue. A iniciativa busca ampliar a mobilização da população diante do baixo estoque de todos os tipos sanguíneos. A manutenção de níveis adequados é fundamental para garantir o atendimento da rede hospitalar e a assistência aos pacientes que necessitam de transfusão.

A falta de doações pode comprometer o atendimento de pacientes em cirurgias, tratamentos oncológicos e emergências. A população pode contribuir com abastecimento dos estoques convidando familiares, amigos e colegas para participar da ação e realizar a doação.

Quem pode doar

Para doar, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade e pesar mais de 50 quilos. No dia da doação, é necessário estar bem alimentado, ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior e não ter consumido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas. Também é necessário apresentar documento oficial com foto. No caso de menores de 18 anos, deve ser apresentada a autorização dos pais ou do responsável legal.

Fonte: Governo de SE