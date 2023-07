Hemose contabiliza 2.144 doações de sangue durante o Junho Vermelho

Durante o Junho Vermelho, mês de conscientização sobre a importância da doação de sangue, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) registrou 2.775 atendimentos e 2.144 doações de sangue. A campanha registrou um aumento de 19,86% em relação a 2022, quando a unidade realizou 1.718 coletas de sangue.

Ao longo do mês, o serviço de captação organizou palestras, visitas técnicas, coletas externas de sangue no Banese, na Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), no município de Ribeirópolis, além de campanhas com grupos fidelizados.

A gerente de Ações Estratégicas do Hemose, Rozeli Dantas, destacou a importância das parcerias realizadas para as doações de sangue e considerou o resultado positivo. “Queremos agradecer o apoio de todos os sergipanos pela doação de sangue, além da parceria das instituições e empresas que incentivam esse gesto de amor ao próximo, utilizado para o tratamento de pacientes, em todos os hospitais do estado”, disse.

Para encerrar a campanha do Junho Vermelho, o Hemose recebeu o grupo fidelizado da igreja Batista da Graça, com sede em Aracaju. “Estamos felizes em dar nossa contribuição. São mais de oito anos incentivando os membros da nossa congregação nessa proposta de doação de sangue fidelizada”, salientou o pastor Antônio Sampaio.

Parcerias

O hemocentro contou com a parceria e apoio de grupos oriundos dos municípios de Malhador, Capela, Nossa Senhora das Dores, Poço Redondo, Aquidabã, Propriá, além de doadores do grupo Pinheiro Vigilância, Mosaic, Juventude Sergipana em Ação (Jusama), Igreja Adventista do Sétimo Dia de Japaratuba e São Cristóvão.

Serviço

Para doar sangue é necessário estar bem de saúde, sem sintomas de gripe ou resfriado, ter idade entre 16 a 69 anos, pesar acima de 50 quilos, apresentar um documento oficial e original com foto, válido em todo território nacional.

Mais informações através dos telefones: (79) 3225-8039 e 3259-3174.

Fonte: Governo de SE