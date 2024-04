Hemose encerra o mês de março com 2.604 doações de sangue

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) realizou 3.344 atendimentos e 2.604 doações de sangue durante o mês de março. Desse total, 1.119 doações foram relativas à campanha da Semana Santa, para promoção e incentivo ao ato de doar sangue regularmente.

Conforme avaliação do setor de Ações Estratégicas do Hemocentro, a campanha deste ano foi bastante positiva e conseguiu atender a hemorrede pública. “A população atendeu nosso chamado e veio fazer sua doação de sangue”, destaca a assistente social e gestora do setor, Rozeli Dantas.

Como parte das estratégias para ampliar as doações, o Hemose recebeu, no mês de março, 19 campanhas realizadas por grupos, em sua maioria fidelizados, que programam as ações para acontecer em períodos que variam de dois a três meses.

Doação fidelizada

Dentre os grupos está o Vida por Vidas, da Igreja Adventista de São José em Japaratuba. De acordo com o professor José Joaquim, que é doador de sangue, a cada três meses os voluntários se organizam para vir ao Hemose. “Iniciamos essa campanha em meados de 2020, e sempre inserimos a doação de sangue em nosso calendário de atividades”, destacou José.

Ações externas

Para formar estoque de sangue estratégico, o Hemose também firma parcerias com instituições e empresas para o programa de Coleta Externa, que no mês de março esteve na Universidade Estácio e na Secretaria de Saúde de Itabaiana.

Segundo a gerente de coleta, Florita Aquino, as campanhas divulgam a importância da doação de sangue e ainda colaboram para melhoria dos estoques dos sangues O, A, B e AB, positivo e negativo.

Fonte: se.gov