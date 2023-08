Visando proporcionar mais tranquilidade aos doadores de sangue, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), equipamento da Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgou o calendário de atendimento aos sábados durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro.

O funcionamento diferenciado faz parte do ‘Sabadão Solidário’, programa criado para abertura do Hemocentro durante um ou mais sábados ao mês e, também quando houver feriados, na sexta ou segunda-feira. O ‘Sabadão Solidário’ ocorrerá no próximo dia 26 de agosto, das 7h às 11h, e na sequência nos dias 16 de setembro, 14 de outubro e 4 de novembro, sempre no mesmo horário.

De acordo com a gerente de Ações Estratégicas do Hemose, Rozeli Dantas, a proposta do atendimento aos sábados é facilitar o acesso do cidadão que não consegue fazer sua doação de sangue durante a semana. “Sábado é um dia mais tranquilo pois tem muitas pessoas que residem em Aracaju ou no interior, que não trabalham. Também é uma oportunidade para que os voluntários e líderes de grupos possam organizar suas caravanas para colaborar com o serviço”, destaca a gerente.

Segundo Rozeli, nos últimos três anos o número de doações de sangue vem oscilando e a abertura em um sábado ao mês busca garantir a ampliação dos estoques de todos os grupos sanguíneos. “O Hemose realiza uma média diária de 70 a 80 coletas. A maioria são doações de reposição, para atender a necessidade de algum paciente. O ideal é termos na unidade mais doadores regulares, que doam em intervalos de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres, assim conseguiremos coletar pelo menos 120 bolsas de sangue ao dia”, ressalta Rozeli.

Critérios

Para ser um doador de sangue é preciso estar bem de saúde, ter idade de 16 a 69 anos, peso acima de 50 Kg e comparecer à unidade bem alimentado, portando um documento de identificação original e oficial. Mais informações através dos telefones (79) 3225-8039, 3259-3174 e pelo e-mail [email protected].

Fonte: ASN