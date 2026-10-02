Hemose orienta sobre novos critérios para doação de sangue

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), unidade da Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), segue novos critérios para doação de sangue, que estão em vigor desde o último dia 30 de setembro, que atualizam os regulamentos técnicos aplicáveis aos serviços de hemoterapia no âmbito do Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados (Sinasan). As alterações contemplam novos critérios para aptidão e inaptidão temporária de candidatos à doação de sangue, considerando a avaliação clínica individual e os requisitos de segurança transfusional.

O candidato que já é doador voluntário regular poderá continuar realizando doações após completar 70 anos, desde que apresente condições clínicas adequadas e seja considerado apto pelo serviço de hemoterapia, mediante avaliação clínica.

Nos casos de tatuagem, maquiagem definitiva e procedimentos estéticos invasivos a inaptidão temporária será de sete dias, quando for possível verificar que o procedimento foi realizado em estabelecimento que atenda às condições de segurança sanitária. Quando não for possível realizar essa avaliação, será aplicado período de quatro meses. O mesmo período de sete dias de inaptidão vale também para uso de piercing, exceto nos casos de piercing localizado na cavidade oral ou na região genital, quando o candidato poderá ser considerado apto quatro meses após a retirada do dispositivo.

Para pessoas que realizaram procedimentos endoscópicos, incluindo endoscopia e colonoscopia, o período de inaptidão para doação de sangue passa de seis para quatro meses, conforme os critérios estabelecidos na regulamentação vigente.

Com relação ao uso de canetas emagrecedoras, medicamentos como semaglutida, liraglutida, dulaglutida e tirzepatida é necessário que o candidato informe durante a triagem clínica. A avaliação da aptidão considera as condições clínicas da pessoa, o início ou alteração da dose e a ocorrência de eventos adversos (sintomas gastrointestinais). Nesses casos, o doador deve aguardar 14 dias para poder fazer a doação de sangue.

Critérios que permanecem

A aptidão do candidato à doação permanece condicionada à avaliação clínica individual, realizada pelo serviço de hemoterapia, considerando as condições de saúde, antecedentes, uso de medicamentos e demais informações obtidas durante a triagem.

O candidato deve apresentar peso mínimo de 50 kg, além de atender aos demais critérios estabelecidos na regulamentação vigente e nas normas do serviço de hemoterapia.

A frequência das doações de sangue total permanece condicionada aos intervalos mínimos e ao número máximo de doações estabelecidos para homens e mulheres, conforme a regulamentação vigente.

O Hemose reforça que a avaliação realizada durante a triagem clínica é indispensável para a definição da aptidão para a doação, considerando, de forma individualizada, a segurança do candidato e do receptor.

Fonte: Governo de SE