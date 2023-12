Hemose prepara estoques de sangue para feriado de Ano Novo

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) intensificou as campanhas para captação de doadores, com o intuito de elevar os estoques sanguíneos durante o feriadão de Ano Novo. Uma dessas estratégias é a abertura da unidade no próximo sábado, 30, que funcionará das 7h às 11h, para atendimento ao público que desejar fazer sua última doação de sangue. No feriado de 01 de janeiro, a unidade fecha, mas prossegue com a dispensação de sangue e hemocomponentes para rede hospitalar, que funciona em regime de plantão 24 horas.

De acordo com a gerente de Ações Estratégicas do Hemose, Rozeli Dantas, como dezembro e janeiro são meses de festas e férias, é comum que o número de doações diminua, e por isso é importante que os doadores aproveitem essas oportunidades para doar. “Nesta última semana, já recebemos doadores de Japaratuba e Poço Verde. E no último sábado tivemos doadores de Campo do Brito e Lagarto”, contou a assistente social.

O professor José Joaquim Silva Santos reuniu 30 voluntários da comunidade São José, em Japaratuba, para apoiar a doação de sangue. “Sinto-me privilegiado porque estou doando um pouco da minha vida para salvar outras vidas”, salientou o coordenador do grupo.

Critérios

Para realizar a doação de sangue, é preciso estar bem de saúde, ter idade entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos e apresentar um documento oficial original, com foto válido em todo território nacional. Mais informações através dos telefones: (79)3225-8039 e 3259-3174.

Atendimento no feriado de Ano Novo

29/12 – Sexta – Horário normal das 7h30 às 17h

30/12 – Sábado – 7h às 11h

31/12 – Domingo – Fechado

01/01 – Segunda-feira – Fechado

02/01 – Terça-feira – Horário normal das 7h30 às 17h

Fonte: Governo de SE