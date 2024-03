Hemose promove campanha de coleta externa de sangue em Lagarto

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) realiza no dia 5 e 6 de Abril , de 8h às 15h, a coleta externa de sangue em Lagarto. A ação em parceria com o grupo ‘Salvar Vidas Não Custa Nada’, será no Centro Especializado em Realibilitação (CER III), na Av. Sen. Lourival Batista, 750 Bairro Estação.

A coleta externa é um programa desenvolvido pelo hemocentro para divulgação, promoção e conscientização sobre a importância do ato da doação de sangue com frequência.

Uma campanha que tem o apoio do Portal Lagartense.Interessados podem fazer agendamento pelos números:

(79) 9 9959-2007 (Josino) ou (79) 9 9640-5198

(Zilda).