Hemose realiza cadastro de medula óssea em parceria com a UFS

Nesta quarta-feira, 13, das 9 horas às 17 horas, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), unidade gerida pela Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realiza uma campanha externa para o cadastro de doador de medula óssea em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), nas didáticas I e II do campus São Cristóvão.

No campus, a equipe do Hemose, em conjunto com estudantes de farmácia e medicina, farão orientações individuais para o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome) e a coleta de amostras de sangue para testes genéticos de compatibilidade.

Segundo a gerente de Ações e Estratégicas, a assistente social Rozeli Dantas, a campanha busca ampliar o número de pessoas inscritas no Redome. “O Hemocentro é responsável pelo cadastro em Sergipe. As parcerias, além de divulgarem o serviço, sensibilizam o público sobre a importância social de ser um doador de medula óssea”, destaca.

Para ser um doador de medula, é preciso estar bem de saúde, ter idade entre 18 e 35 anos, apresentar documento de identidade original oficial e não ser portador de doenças do sangue e autoimunes.

A pessoa deve preencher um formulário com informações pessoais e concluir o cadastro com a assinatura de um termo de consentimento, junto com a coleta de uma amostra com cinco mililitros de sangue, que são encaminhados para testes de Histocompatibilidade Genética (HLA).

Mais informações sobre o serviço por meio dos telefones (79)3225-8000, 3225-8039 e 3259-317.

Fonte: Governo de SE