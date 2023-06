Hemose realiza campanhas externas para ampliar doações no mês de junho

O programa de coletas externas de sangue do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), registrou 287 doações. As coletas ocorrem durante a campanha Junho Vermelho, que tem como tema, “Compartilhe Solidariedade. Doe Sangue”. As iniciativas visam à manutenção dos estoques dos sangues O, A, B e Ab positivo e negativo, para atendimento de pacientes na Rede Hospitalar de Saúde do Estado.

Realizadas em parceria com a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Secretaria Municipal de Ribeirópolis e o Centro Administrativo do Banese (CAB), as campanhas têm ainda como objetivo, incentivar o ato de doar sangue com regularidade entre a população.

A gerente de Ações Estratégicas do Hemocentro, Rozeli Dantas, avalia como positivo o resultado das coletas externas. “Tivemos uma colaboração significativa desses parceiros que mobilizaram seus públicos para doação de sangue com o intuito manter o tratamento dos pacientes”, salienta.

Durante o período dos festejos juninos as doações de sangue têm uma redução e a demanda nos hospitais aumenta, muitas vezes, em função de acidentes no trânsito, decorrente do uso de bebidas alcóolicas e de fogos de artifícios.

Atendimento

Uma bolsa de sangue pode atender até quatro pacientes, sendo que há o fracionamento do sangue em plaquetas, concentrado de hemácias e plasma. Cada hemocomponente desempenha uma função específica que pode beneficiar pacientes em tratamento oncológico, leucemias, renais, anemias crônicas, além de cirurgias de grande porte, a exemplo do coração e ortopedia.

Critérios

Para ser um doador de sangue voluntário é necessário estar em boas condições de saúde, ter idade de 16 a 69 anos, pesar mais de 50 quilos e comparecer ao serviço bem alimentado portando um documento oficial, original com foto. Mais informações ligue: (79)3225-8039 e 3259-3174.

Fonte: Governo de SE