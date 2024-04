Hemose realiza coleta de sangue nesta sexta e sábado em Lagarto

Para garantir o acesso da população ao serviço de doação de sangue, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) realiza nesta sexta-feira, 05, e sábado, 06, o programa coleta externa no município de Lagarto. Realizada em parceria com a Secretaria da Saúde do município e o grupo de doadores ‘Salvar vidas não custa nada’, a campanha tem como finalidade promover a doação e ampliar os estoques sanguíneos.

A ação acontece no Centro de Especialização em Reabilitação (CER III), no Bairro Estação, na sexta, com atendimento das 9h às 14h. Já no sábado, o atendimento ocorre das 8h às 15h, no mesmo local.

Os interessados em participar da ação deverá realizar o agendamento através dos telefones:

(79) 9 9959-2007 Josino

(79) 9 9640-5198 Zilda

Vale lembrar que para doar sangue é preciso estar bem de saúde, ter idade entre 16 a 69 anos, pesar acima de 50 quilos, comparecer ao serviço bem-alimentado e apresentar um documento oficial original com foto.

Fonte: Governo de SE