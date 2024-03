Hemose realiza coleta externa de sangue em Itabaiana neste sábado, 23

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) realiza neste sábado, 23, uma coleta externa de sangue em Itabaiana, no agreste sergipano. A ação itinerante vai ocorrer das 8h às 15h, na unidade de saúde da família Manoel Pereira de Andrade, situada na Rua Felisberto Machado Menezes, no Centro da cidade.

Por meio do programa de Coletas Externas, o Hemose visa facilitar o acesso dos voluntários à prática da doação de sangue. Outra função dessa coleta descentralizada é ampliar os estoques de todos os grupos sanguíneos para atender à demanda transfusional das maternidades e hospitais públicos no estado.

Segundo a gerente de Ações Estratégicas do Hemose, Rozeli Dantas, com essa descentralização do serviço o hemocentro também promove a conscientização da população sergipana sobre a importância do ato de doar sangue de forma frequente. “Com essa ação de coleta externa, conseguimos atender às solicitações de bolsas de sangue que a unidade recebe diariamente da hemorrede pública e conveniada”, sinaliza a gerente.

Critérios

Para doar sangue, é preciso estar bem de saúde, ter idade entre 16 a 69 anos, pesar acima de 50 quilos, comparecer ao serviço bem alimentado e apresentar um documento oficial original com foto. Na noite anterior a doação é preciso dormir pelo menos seis horas e não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação.

Medula óssea

Ainda durante a coleta externa, será possível realizar o cadastro como possível doador de medula óssea. Para isso, é necessário ter entre 18 a 35 anos, apresentar documento de identidade e não ser portador de doenças do sangue. Em seguida preencher um formulário específico e fazer a doação de cinco mililitros de sangue, amostra que é encaminhada para testes de compatibilidade genética e o seu resultado é inserido no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). Mais informações nos telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.