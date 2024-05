Hemose realiza coleta externa de sangue no município de Tobias Barreto nesta terça-feira, 7

Com a baixa dos estoques ocasionada pela mudança climática e as fortes chuvas, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) descentraliza o serviço de doação de sangue. Nesta terça-feira, 7, o Hemose realiza a ação de coleta externa no município de Tobias Barreto, das 8h às 15h. A campanha será concentrada na Clínica de Saúde da Família Zilda Arns, no bairro Santa Rita.

A doação de sangue na sede do hemocentro, em Aracaju, permanece ativa e mantém o atendimento ao público das 7h30 às 17h.

Segundo a gerente de Ações Estratégicas, Rozeli Dantas, é preciso a união de todos para manter os estoques em níveis adequados para atender pacientes que fazem uso terapêutico do sangue.

“Queremos fazer esse convite especial para toda a população, às pessoas que atendem aos critérios de saúde, para comparecer à ação em Tobias Barreto e ao Hemose, vizinho do Hospital Governador João Alves Filho, ajudando a restaurar os estoques de sangue. Precisamos atender pacientes em tratamentos oncológicos, anemias crônicas, cirurgias de grande porte, além de outras patologias”, explica a gerente.

Rozeli detalha ainda que para doar sangue é preciso estar bem de saúde, ter idade entre 16 a 69 anos, pesar acima de 50 quilos, comparecer ao serviço bem alimentado e apresentar um documento oficial original com foto.

Atendimento Hospitalar

De acordo com a gerente de Produção e Dispensação de Sangue, Fernanda Kelly Fraga Oliveira, na última quinzena de abril houve um aumento da demanda transfusional dos hospitais. “Nosso setor libera sangue para toda a rede hospitalar SUS do estado e, por isso, o doador é fundamental para ajudar a manter esse atendimento que salva vidas”, salienta a biomédica.

Preparação para doação

Na noite anterior a doação é necessário evitar alimentos gordurosos, ter um repouso mínimo de 6 horas, não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação e evitar fumar por pelo menos 2 horas.

Mais informações e agendamento através dos telefones: (79)3225-8039 e 3259-3174.

Fonte: se.gov