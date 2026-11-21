O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) realiza neste sábado, 21, mais uma edição do Sabadão Solidário. A iniciativa acontece das 7h às 11h, na unidade da Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), e busca ampliar as oportunidades para quem deseja doar sangue, mas não consegue comparecer ao serviço durante os dias úteis.

A superintendente do Hemose, Fernanda Kelly Fraga, destaca a importância da iniciativa para facilitar o acesso dos voluntários à doação e reforçar os estoques de sangue. O Sabadão Solidário também é uma oportunidade para receber pessoas que, por causa da rotina de trabalho ou de outros compromissos, não conseguem comparecer ao Hemose durante a semana. “É muito bom receber doadores que não podem vir durante a semana e encontram no sábado essa oportunidade de ajudar”, destacou.

Com a proximidade das festas de fim de ano, a superintendente reforça a importância da participação dos voluntários para manter os estoques de sangue abastecidos, especialmente em um período em que a mobilização dos doadores se torna ainda mais necessária. “Precisamos reforçar nossos estoques para garantir o atendimento a todos os pacientes que necessitam de transfusão. Por isso contamos com a solidariedade da população”, pontuou.

Em razão do feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira, 20 de novembro, o Hemose não terá atendimento ao público. O funcionamento será retomado normalmente na segunda-feira, 23. Já no sábado, 21, a unidade abrirá excepcionalmente, das 7h às 11h, para mais uma edição do Sabadão Solidário.

Novas regras

Com a atualização das normas do Ministério da Saúde, doadores regulares com mais de 70 anos também podem doar sangue, desde que apresentem condições clínicas adequadas e sejam considerados aptos pela equipe do Hemose. Outra mudança diz respeito às pessoas que fizeram tatuagem, que agora podem doar após sete dias, desde que o procedimento tenha sido realizado em estabelecimento com condições de segurança comprovadas e avaliadas pelo serviço de hemoterapia.

Fonte: Governo de SE