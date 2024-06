No próximo sábado, 15, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) realizará na Igreja Santa Terezinha, no bairro Novo Horizonte em Lagarto, o cadastro para doação de medula óssea. A ação acontecerá das 08:00 até as 15:00 horas e será destinada as pessoas entre 18 e 35 anos de idade.

A ação tem como objetivo salvar a vida da delegada da Polícia Civil, Clarisse Lobo, assim como de muitos outros que precisam de um transplante de medula para salvar a sua vida.