Hemose realizará coleta de sangue em Lagarto

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) realizará nos dias 29 e 30, coleta externa no Centro de Especialização em Reabilitação (CER III), no Bairro Estação, em Lagarto. Na sexta-feira, o atendimento será das 10h às 14h e no sábado, das 8h às 15h.

A campanha é feita em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Lagarto e o grupo de doadores ‘Salvar vidas não custa nada’. A iniciativa visa promover a doação de sangue e fidelizar cidadãos ao serviço.

“O Hemose tem muitos doadores em Lagarto, então sabemos que a participação da população será maciça”, destaca a gerente de Ações Estratégicas, Rozeli Dantas.

Para doar sangue é preciso estar bem de saúde, ter idade entre 16 a 69 anos, pesar acima de 50 quilos, comparecer ao local da coleta, bem alimentado e apresentar um documento oficial original com foto.

Preparação

Na noite anterior à doação de sangue, o voluntário deve evitar alimentos gordurosos, ter um repouso mínimo de seis horas, não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação e evitar fumar por pelo menos duas horas. Mais informações por meio dos telefones: (79) 3225-8039 e 3259-3174.

