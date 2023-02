Hemose recebe servidores da Saúde para doação de sangue

O baixo estoque de sangue no Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) sempre foi uma grande preocupação, pois muitas pessoas dependem dos hemocomponentes. Pensando nisso, e com a proximidade do período carnavalesco, o secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, abriu oficialmente, na última sexta-feira, 10, a campanha ‘Antes de cair na folia, doe sangue. Faça parte do bloco do Hemose’, junto a dezenas de servidores da Saúde.

Na ocasião, o secretário destacou a importância do serviço e da mobilização de colaboradores para a prática desse ato humano e de solidariedade. “Em festas como Carnaval a demanda e a necessidade por esses hemocomponentes sanguíneos se tornam mais relevantes, por isso é fundamental o comprometimento de todos”, destacou Walter Pinheiro.

A campanha, que contou com a adesão de funcionários e colaboradores da Secretaria de Estado da Saúde (SES), recebeu o apoio da diretora-geral da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), Adna de Santana Barbosa, que aproveitou para doar sangue. “Confesso que foi um ato altruísta e fiquei um pouco apreensiva, por ser a primeira doação. Mas missão cumprida! Um ato de amor e cuidado com o próximo, um próximo que pode estar longe, mas que em algum lugar ficará unido a nós. Foi a primeira de muitas, porque me fez repensar a vida e como é importante fazer o bem de uma maneira simples, singela e, ao mesmo tempo, linda”, frisou a gestora.

De acordo com a diretora-geral da Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), Luciana Déda, a iniciativa chama a atenção para o programa ‘Sangue de casa também faz milagre’. “Esse é um programa voltado para estimular e fidelizar o ato da doação de sangue entre servidores públicos no Estado”, ressalta Luciana.

Anualmente, o hemocentro de Sergipe promove campanhas temáticas no Carnaval, visando a ampliação dos estoques dos sangues O, A, B e Ab, positivo e negativo, para atendimento da demanda transfusional na rede hospitalar estadual. “Esse trabalho visa a conscientização da população sobre a doação de sangue, em especial nos períodos de feriados prolongados, em que o número de pessoas que doam é reduzido”, justifica a superintendente do Hemose, Erivalda Barreto.

Nessas duas primeiras semanas de fevereiro, o hemocentro registrou mais de 100 doações de sangue ao dia, oriundas de iniciativas individuais de voluntários e de grupos fidelizados, como Cooperação para Salvar Vidas, Marcos Contabilidade, de Itabaiana, Salgado Salvando Vidas, Igreja Adventista do Sétimo Dia, dentre outros.

Preparação

Para doar sangue basta estar bem de saúde, ter idade entre 16 e 69 anos, peso superior a 50 quilos, comparecer ao serviço bem alimentado, portando um documento oficial, original com foto. Os interessados devem comparecer ao Hemose ou obter mais informações através dos telefones 79 3225-8039 ou 3259-3174.