Hemose registra mais de 25 mil doações de sangue em 2022

O serviço de doação de sangue do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (SES), registrou 25.324 coletas no período de janeiro a dezembro de 2022. De acordo com dados do setor, o mês de dezembro encerrou com 2.681 atendimentos e 2.114 doações efetivadas. Todo sangue coletado na unidade é fracionado em hemácias, plaquetas e plasma para o atendimento da demanda transfusional na rede hospitalar do estado.

A diretora-geral da Fundação Parreiras Horta, Luciana Déda, agradeceu aos voluntários sergipanos o ato de solidariedade. “Obrigada a todos que atenderam ao chamado do Hemose para doação. Aproveitamos para reforçar o convite para que os cidadãos continuem a praticar esse gesto de amor ao próximo em 2023”, destacou.

Com base no banco de informações do sistema Hemovida, em 2022, a doação de sangue por reposição permaneceu com índice de maior participação entre os voluntários, 49%. Em seguida vêm às doações frequentes, com 31%, e as campanhas programadas pelos parceiros, com 20%.

“Essas doações de reposição são orientadas pelos médicos aos familiares dos pacientes que precisam realizar algum procedimento cirúrgico do coração, ortopédico e obstétrico. Tem ainda pacientes oncológicos e com leucemias”, detalhou a gerente de Ações Estratégicas, Rozeli Dantas.

A gestora da captação ainda avaliou que mesmo saindo de um período de pandemia, o hemocentro registrou bom índice de comparecimento de pessoas dispostas a doar sangue. “Chegamos ao final do ano com tranquilidade, conseguimos atender a rede de assistência hospitalar, responsável pelas transfusões de hemocomponentes”, frisou Rozeli, ao ressaltar que o trabalho prossegue para fortalecer ainda mais a captação de doadores de sangue em Sergipe.

Fidelização

O grande desafio do serviço está na fidelização de voluntários. Ou seja, estimular a doação de sangue de forma regular, em que o cidadão doa cumprindo os intervalos orientados pela legislação hemoterápica brasileira. Sendo assim, o homem pode doar a cada 60 dias, não ultrapassando quatro doações de sangue ao ano e, a mulher pode doar a cada 90 dias, não ultrapassando três doações ao ano.

“Buscamos a fidelização, principalmente do público com faixa etária de 18 a 25 anos. Eles serão os doadores do futuro, responsáveis pela manutenção dos estoques do sangue O, A, B e Ab, positivo e negativo, do hemocentro”, salientou Rozeli Dantas.

Parcerias

A exemplo de anos anteriores, em 2022 o Hemose manteve a parceria com instituições da inciativa pública e privada para doação de sangue, como unidades de ensino superior e técnico profissionalizante, corporações militares, 28 BC, Aeronáutica, Polícia Militar de Sergipe, Guarda Municipal, escolas do ensino médio, congregações religiosas, além de associações que desenvolvem projetos sociais para o incentivo à doação de sangue, como os projetos ‘Aquidabã Sangue Bom’, ‘Galera Sangue Bom’, ‘Eternos Heróis de Malhador’, ‘Os Descolados de Itaporanga’, dentre outros.

Coleta externa

Para ampliar o acesso da população ao serviço de doação de sangue, o hemocentro de Sergipe disponibilizou para as instituições, empresas e os municípios o programa de coleta externa. Essa modalidade de coleta é realizada mediante visita prévia para avaliação técnico sanitária do espaço sugerido pelo parceiro para funcionamento do ciclo do sangue itinerante, com recepção, pré-triagem, triagem clínica, coleta e lanche do doador.