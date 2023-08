Hilda assina Ordem de Serviço para início da reforma e modernização da Praça do Rosário

Na manhã desta segunda-feira, 21, a Prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, assinou a Ordem de Serviço para início dos serviços de reforma e modernização da Praça Manuel Emílio de Carvalho (Praça do Rosário), no Centro Comercial do município.

Sem receber qualquer intervenção há quase 30 anos, a Praça do Rosário contará com substituição da pavimentação existente por uma nova, com piso intertravado; pergolados para sombreamento; instalação de novos equipamentos urbanos, como o espaço de convivência com piso elevado, bancos, lixeiras, além da substituição das instalações elétricas, paisagismo com implantação de plantas nativas.

Outra novidade também bastante elogiada, foi a abertura de uma nova rua, paralela com a calçada lateral do Colégio N. S. da Piedade (CNSP), que atende o apelo dos condutores de veículos, facilitando assim a mobilidade e acessibilidade naquela região.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura e Planejamento, Igor Almeida, o prazo estimado para execução dos serviços será de 06 (seis) meses. “Ainda hoje a praça começa a ser fechada e as obras já terão início na próxima semana”, explica o secretário.

“Estamos realizando mais um sonho, não só da nossa Gestão, mas com certeza de toda a população de Lagarto. Esta Praça está localizada no coração da cidade e tem um grande simbolismo histórico e cultural para o município, porém sua última reforma ocorreu em meados da década de 90 e de lá pra cá, os gestores que se sucederam não deram a devida importância, portanto será uma realização que representa mais um Marco Histórico para nossa Administração”, comentou Hilda.

A empresa responsável é a HJS – Perfuração de Poços, Construções Serviços e Meio Ambiente LTDA. O valor está orçado em R$ 1.552.979,39 (um milhão e quinhentos e cinquenta e dois mil e novecentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos), proveniente de recursos do povo de Lagarto.

Confira como ficará a praça:

