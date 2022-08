Prefeita Hilda inaugura Centro de Fisioterapia e Ponto de Apoio a Saúde

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, entregou na última segunda-feira, 15, duas importantes obras para a população: o Centro de Fisioterapia do Povoado Jenipapo e o Ponto de Apoio a Saúde do Povoado Estancinha I.

O Centro de Fisioterapia do Povoado Jenipapo conta com os serviços de fisioterapia traumato-ortopédica, neurofuncional e gerontológico. O atendimento acontece de segunda a quinta, das 8h às 12h e das 13h às 17h e na sexta, das 8h às 12h e das 13h às 16h. “Com a chegada do centro na comunidade, os pacientes não precisarão se locomover até o centro da cidade para realizar sua fisioterapia”, destacou a Prefeitura de Lagarto.

1 de 7

Já o Ponto de Apoio da Saúde do Povoado Estancinha I dará suporte na região, com atendimento de hiperdia, exames citopatológicos, vacinação, atendimento com clínico geral, enfermeira e técnica de enfermagem de acordo com o cronograma da equipe da Estratégia de Saúde da Família.