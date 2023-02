Prefeita Hilda Ribeiro anuncia construção de 37 cisternas em Lagarto

A prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, anunciou a construção de 37 cisternas em comunidades que sofrem com a falta d’água no município.

Segundo a gestora, a construção decorre do fato de Lagarto ter sido contemplado pela Fundação Nacional da Saúde (Funasa) com os equipamentos.

“Esta é mais uma importante conquista porque dá segurança hídrica as famílias que enfrentam dificuldades de abastecimento na zona rural”, comentou a prefeita.

Por outro lado, o prazo para a construção das cisternas e as comunidades a serem beneficiadas com as mesmas não foi divulgado.