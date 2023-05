Hilda: ”Se depender da Gestão Municipal, Lagarto terá gás natural encanado”

Na última quarta-feira, 17, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, se reuniu com os representantes da Sergipe Gás S.A. (Sergas): Álvaro Morares (Diretor Técnico e Comercial), Pablo Yutaka (Gerente Comercial) e John Kenedy (Engenheiro); para uma urgente e importantíssima pauta: a implantação do gás natural encanado no município de Lagarto.

“A Sergas está ampliando seus negócios no Estado de Sergipe. E neste momento, atendendo um pedido da prefeita Hilda, iniciamos os estudos técnicos e econômico, para a devida avaliação e para que sua expansão venha a contemplar o município de Lagarto e região”, afirmou Álvaro Moraes.

Já a prefeita Hilda Ribeiro lembrou que o gás encanado na cidade é um antigo anseio da população, mas que infelizmente foi rejeitado e seguiu ignorado por gestões passadas, diferente da sua que enxerga no gás canalizado a geração de recursos econômicos e mais desenvolvimento.

“Neste momento, a nossa gestão centraliza este diálogo e as negociações com a Sergas, para torná-lo realidade. Lagarto tem posição geográfica estratégica no Estado, além de uma indústria pulsante. A vinda do gás natural colocará o município na rota do desenvolvimento, sobretudo com as novas descobertas de jazidas no Estado”, completou a gestora.

Segundo a Prefeitura de Lagarto, o gás encanado atenderia não somente as necessidades das indústrias locais, atraindo novas empresas para o município; mas também todo o comércio, residências e obviamente os proprietários de veículos por meio do GNV (gás natural veicular) instalado em postos de combustíveis.