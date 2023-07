Historiador lagartense é homenageado pelo Governo de Sergipe

Durante os festejos alusivos aos 203 anos de Emancipação Política de Sergipe, o Governo do Estado homenageou 10 personalidades com a Medalha do Mérito Historiadora Maria Thétis Nunes. Dentre as personas estava o historiador e professor lagartense Dr. Claudefranklin Monteiro, atual chefe do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Após o recebimento da honraria, o lagartense afirmou que ela não era pessoal, mas, sim, identitária. “Estou aqui representando o município de Lagarto e no dia em que Sergipe celebra uma data tão significativa, eu me sinto plenamente feliz e honrado por representar o povo de Lagarto”, disse.

Com relação à medalha que leva o nome de Maria Thétis, ele falou que é motivo de maior alegria e satisfação. “Não tive a honra de ter sido seu aluno, mas em alguns momentos da minha vida tive contato com ela, sobretudo na pesquisa”, pontuou.

De acordo com o Governo de Sergipe, a Medalha do Mérito Historiadora Maria Thétis Nunes foi uma forma de reconhecer o trabalho que tem sido feito pela história de Sergipe atualmente. E é neste cenário que o professor Claudefranklin tem se destacado com ricas produções sobre diversos temas de interesse dos sergipanos.

Além do historiador lagartense, o Governo de Sergipe entregou a medalha aos seguintes nomes: Josevanda Franco, Maria Lúcia Marques, Maria Nely, Aglaé Fontes, Vladimir Souza Carvalho, Dilton Maynard, Beatriz Góis Dantas, Maria da Glória Santana de Almeida e Izaura Júlia de Oliveira Ramos.

Já Maria Thétis Nunes nasceu em 1923, no município de Itabaiana, tornou-se uma referência como professora e pesquisadora que dedicou a sua vida à educação e à história de Sergipe. Se estivesse viva, neste ano estaria com 100 anos.