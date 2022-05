Historiador riachãoense lançará livro no Museu da Gente Sergipana

Na próxima terça-feira, 31, às 16h30, o historiador Jeferson Augusto Cruz, natural de Riachão do Dantas, lançará o livro “Uma mão de verniz sobre o Tabuleiro de Pirro: Ecos da Belle Époque em Aracaju (1918-1926)” no Museu da Gente Sergipana.

Em entrevista ao Portal Lagartense, Jeferson informou que o livro é fruto de sua dissertação de mestrado que foi defendida em 2016, na Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

“Essa obra fala sobre o processo de modernização e urbanização de Aracaju durante os mandatos dos presidentes do Estado de Sergipe, como eram chamados os governadores da época, Pereira Lobo (1918-1922) e Graccho Cardoso (1922-1926). Ao mesmo tempo, o livro apresenta as transformações advindas da modernidade na capital sergipana, período que convencionou-se a se chamar Belle Époque”, adiantou.

Para explicar todo o processo de modernização da capital sergipana, Jeferson Augusto desenvolve uma narrativa histórica rigorosamente científica e, ao mesmo tempo, didática e inteligível para qualquer público interessado em conhecer parte importante da história de Aracaju.

Além disso, em sua obra, o historiador riachãoense destaca que, para se considerar moderna, Aracaju buscou se livrar dos resquícios coloniais com a adoção de alguns padrões europeus, com a realização de calçamentos, a abertura de ruas mais largas, a reforma de parques, praças e passeios públicos, além da instalação de luz elétrica e redes de água e esgoto. Tudo isso sem contar com as reformas educacionais, uma vez que conceito de moderno estava muito além do embelezamento urbano.

Autor dos livros “Sob o comando da matriarca: trajetória política, social e familiar de Creuza Fontes de Goes em Riachão do Dantas (1925-2000), Jeferson Augusto é graduado em História pela Faculdade José Augusto Vieira (FJAV), Mestre em História pela UFAL e Doutorando em História pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Ele também é professor substituto no Colégio Estadual Napoleão de Menezes Alves, em Riachão do Dantas, e presidente da Associação Nacional de História – Seção Sergipe.

Já a sua obra sobre a capital sergipana já pode ser adquirido no site da Editora Cancioneiro, na Amazon e no Estande Virtual. “Ele também estará disponível nas livrarias em breve”, acrescentou.