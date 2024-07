Histórico: Ginásio Poliesportivo é reinaugurado

Na tarde desta quinta-feira, 4 de julho, a cidade de Lagarto comemorou a reinauguração do Ginásio Poliesportivo Frei Cristóvão de Santo Hilário, em um evento promovido pela Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria da Educação. O ginásio, que esteve interditado por 12 anos, foi originalmente construído em 1997 e sempre foi um ponto central para atividades esportivas e comunitárias.

A cerimônia contou com a presença de autoridades locais, alunos, professores e membros da comunidade, todos entusiasmados com a reabertura do espaço. A prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, e o secretário da Educação destacaram a importância da obra para o desenvolvimento social e esportivo da Escola Municipal Artur de Oliveira Reis.

Com a revitalização, o ginásio recebeu novas instalações, incluindo pintura e cobertura novas, iluminação e instalação elétrica adequadas, banheiros reformados e rampa de acessibilidade, tudo pronto para receber o público em futuros eventos. A emoção e o entusiasmo estavam presentes em cada detalhe, simbolizando o renascimento de um local significativo para a comunidade escolar.

A reinauguração do Ginásio Poliesportivo Frei Cristóvão de Santo Hilário marcou o início de uma nova era para o esporte e a convivência em Lagarto, resgatando a memória e a identidade da cidade.

Fonte: Prefeitura de Lagarto