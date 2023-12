HNSC antecipa salário de dezembro; 13º e piso da enfermagem estão pagos

O Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), do município de Lagarto, antecipou nesta sexta-feira, 22, o salário do mês de dezembro para os 240 servidores da casa. O décimo terceiro e o retroativo referente ao piso da enfermagem também já foram depositados pela instituição na conta dos trabalhadores.

Com isso, o HNSC mantém o planejamento traçado de pagamentos em dia, tanto com fornecedores quanto com todos os servidores e prestadores de serviços da unidade hospitalar, que atua há mais de um século no estado de Sergipe.

O Hospital Nossa Senhora da Conceição é gerido pela Associação Hospitalar de Saúde (AHS) e dispõe na unidade de centro cirúrgico, UTI e Centro de Hemodiálise, além de demais serviços e suporte à saúde, atendendo a população da região centro-sul e cidades do interior da Bahia.

Fonte: HNSC