HNSC realiza ação de conscientização sobre o Setembro Verde

Como parte das ações de conscientização do Hospital Nossa Senhora da Conceição junto à população, a unidade saúde lagartense realizou uma ação da Campanha Setembro Verde.

O evento, promovido na área externa do Centro de Hemodiálise, teve o intuito de conscientizar à população sobre a importância de conversarem com seus familiares sobre a doação de órgãos.

Na ocasião, foram realizadas uma santa missa e em seguida foi ministrada uma palestra com o coordenador da Central de Transplantes, Benito Fernandez.

Durante todo o mês de setembro, o HNSC vai promover ações com foco no lema da campanha do Setembro Verde, dedicado à conscientização e ao incentivo à doação de órgãos.

É bom frisar que o objetivo é destacar que a informação sobre o ato de doar órgãos pode salvar vidas, além de ser um pilar importante nesse processo e que precisa ser difundida.

Fonte: AHS / HNSC