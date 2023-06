HNSC treina grupo para brigada de incêndio em Lagarto

Com o objetivo de saber agir de maneira eficaz e rápida em situações de emergência no tocante a casos de incêndio, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Lagarto, promoveu na manhã da última sexta-feira, 2, treinamento teórico do curso de formação de brigada de incêndio na unidade de saúde.

A iniciativa é um processo que destaca o gerenciamento de uma emergência e técnicas de prevenção e combate a incêndios.

É bom destacar que o treinamento de brigada de incêndio tem a finalidade de formar e capacitar a equipe de brigadistas do hospital, sendo de suma importância para preservar a vida e os bens da empresa, fundamental na prestação dos primeiros socorros até a chegada do Corpo de Bombeiros.

O treinamento teórico contou com a presença e parceria do Tenente Allan, Sargento V. Matos e Soldado Fontes.

Fonte: Ascom HNSC