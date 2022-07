Homem acusado de estupro e pedofilia é preso em Umbaúba

Na última quarta-feira, 06, um homem suspeito da prática de crimes de estupro de vulnerável e produção e armazenamento de arquivos com conteúdo sexual envolvendo criança e adolescente foi preso por agentes da Delegacia de Umbaúba, com apoio da Superintendência de Polícia Civil.

Segundo as informações policiais, foi encontrado vasto material de cunho sexual na residência do suspeito após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. A investigação contou com a colaboração da Polícia Federal.

Durante a ação, o investigado confessou os delitos e foi conduzido à delegacia local, onde está à disposição do Poder Judiciário.

