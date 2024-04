Nesta segunda-feira (9), uma funcionária do ponto banese, foi agredida com vários socos por um homem ainda não identificado. O vídeo mostrando às agressões, foi registrado por câmeras de segurança e circula nas redes sociais. Segundo informações preliminares, Ele tentou fazer um saque, e ficou indignado por não ter notas de R$2,00 e R$5,00. O caso aconteceu no no município de São Domingos.

O Portal Lagartense está apurando maiores detalhes e pode atualizar essa matéria a qualquer momento.