Homem ameaça populares, ostenta arma e morre em confronto em Lagarto

Na manhã desta quinta-feira, 29, um homem identificado como E. da S. F. morreu em confronto com policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), na Rua 01 do Bairro Ademar de Carvalho, em Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, o homem foi denunciado por um cidadão por estar ameaçando populares e ostentar uma arma de fogo. Após a denúncia, os policiais o visualizaram na rua, mas ele empreendeu fuga por uma das casas de vila.

“Próximo ao quarto, o suspeito sacou uma arma do tipo bereta e disparou. A guarnição policial revidou para neutralizá-lo até o momento em que o suspeito empregava a arma em direção a guarnição”, relatou o 7ºBPM.

Após o confronto, o suspeito foi alvejado e socorrido para o Hospital Universitário de Lagarto, mas não resistiu e morreu.

Segundo a Polícia Militar, E. da. S. F. possuía antecedentes criminais por um homicídio em Alagoas. Já a pistola utilizada por ele era calibre .22 e estava com a numeração raspada. Por outro lado, na residência havia 06 munições intactas, 01 pedaço médio de maconha e 25 pedras de crack. Todo o material foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.