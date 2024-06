Homem capota carro após atropelar motociclista em Lagarto

Na manhã desta quarta-feira, 26, dois acidente foram registrado envolvendo um único veículo, um Fiat Uno.

O primeiro aconteceu na Rodovia SE-270, próximo a entrada do bairro Pratas em Lagarto e deixou uma mulher ferida.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente, o condutor do veículo invadiu a rodovia, no momento que em que a mulher, que estava pilotando a motocicleta, seguia na via. O carro colidiu contra a motocicleta e a vítima, com o impacto, foi arremessada do veículo.

Confira o vídeo abaixo:





Após provocar o acidente, o homem evadiu-se do local, sem prestar socorro a vítima. No entanto, pouco tempo depois, o segundo acidente foi registrado.

O condutor acabou capotando o veículo na Rodovia SE-170 que dá acesso ao município de Riachão do Dantas.