Homem com extensa ficha criminal morre em confronto policial em Itabaiana

Uma operação policial montada pela Divisão de Homicídios e Entorpecentes da Delegacia Regional de Itabaiana, chegou até um homem, investigado por tentativa de homicídio, tráfico e roubos.

De acordo com a ocorrência policial, o suspeito foi localizado na sua residência no bairro da Lata Velha, município de Itabaiana.

Durante abordagem, ele estava em posse de um revólver calibre 38, e reagiu à abordagem policial. Houve confronto, ele foi baleado e socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A ação policial ocorreu nesta quarta-feira(20).

De acordo com a polícia, o investigado era conhecido e tem vasta ficha criminal, como tráfico de drogas, roubo a motocicletas, e uma tentativa de homicídio ocorrido em novembro do ano passado.

No imóvel, foi apreendido uma arma de fogo calibre 38 municiada, e outras 6 munições do mesmo calibre, 102 pedras de crack, balança de precisão, caderno de contabilidade do tráfico e materiais utilizados para embalar.

Fonte: SSP/SE