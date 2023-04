Homem com mandado por homicídio é preso em casa noturna de Lagarto

No último domingo, 23, policiais civis e militares prenderam um homem que estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio em Lagarto. A ação foi realizada em uma casa noturna situada no bairro Exposição, na cidade ternura.

De acordo com o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), a ação foi desencadeada após denúncias darem conta que Nandinho costumava frequentar uma casa noturna do bairro Exposição aos finais de semana.

No local, a PM encontrou diversas pessoas, dentre as quais estava o suspeito que foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.