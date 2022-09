Homem desaparece após sair para encontrar a namorada

Um homem identificado como Luan Santos, de 27 anos, está desaparecido desde o último domingo, 11. O apelo por informações que ajudem a identificar o paradeiro dele vem de Larissa Silva, a namorada com quem o homem iria se encontrar há três dias atrás, quando desapareceu.

“Por volta de umas 9h perguntei se ele poderia ir comigo no hospital levar o meu filho, e ele disse que sim. Eu disse que ia me arrumar e separar uns documentos do menino, enviei a localização e disse para ele colocar no GPS. Ele me disse que chegaria em trinta minutos, e fui me baseando pela última mensagem que ele me enviou, mas ele não chegou”, disse ela.

Segundo Larissa, o namorado deixou o apartamento em Aracaju com destino ao Conjunto Marcos Freire I, em Nossa Senhora do Socorro. Ela expôs ainda que o homem está com as redes sociais aparentemente desativadas e não deu informações até o momento.

Informações que ajudem a localizá-lo podem ser fornecidas através do contato (79) 99810-7100.

Fonte: Fan F1