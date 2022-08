Homem é assassinado a tiros na cidade de Salgado

Na noite da última quarta-feira, 3, Rafael dos Santos Chagas, de 23 anos, foi assassinado a tiros, Rua João Dantas de Mendonça, no Bairro Baixada, em Salgado.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada sem vida nos braços de familiares e, no local do crime, haviam três cápsulas de pistola 380 e duas buchas de maconha dentro do bolso da vítima.

A motivação do crime segue desconhecida. Por isso, informações podem ser repassadas à Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia (181).

Além disso, informações oriundas de Salgado indicam que Rafael já havia sido preso e que estava em liberdade há alguns meses.