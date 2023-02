Com tiros no rosto e no peito, homem é assassinado na zona rural de Simão Dias

Na tarde do último domingo, 26, José Fabrício de Santana Santos, de 26 anos, foi assassinado por disparos de arma de fogo, no povoado Mata do Peru, na zona rural de Simão Dias.

Segundo informações, dois homens chegaram em uma moto procurando a vítima, que ao sair, foi alvejada com os disparos na região do peito e do rosto e morreu no local. Já os autores do crime fugiram.

Outras informações dão conta que a vítima estava na condicional e que, há 30 dias, havia retornado para Simão Dias, onde residia e trabalhava para uma empresa terceirizada.

Por isso, o Instituto Médico Legal (IML) e foi acionado, enquanto a Polícia Civil investigará o caso, que ainda não teve as motivações conhecidas.