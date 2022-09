Na última quinta-feira, 15, um homem foi morto a tiros, próximo a ponte Construtor João Alves, que liga Aracaju a Barra dos Coqueiros.

De acordo com informações policiais, testemunhas contaram que a vítima passava pelo local quando um indivíduo chegou a pé e efetuou o disparo contra a vítima que veio à óbito no local do crime.

A equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para recolher o corpo da vítima. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: Infonet