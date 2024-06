Homem é atacado por cachorro e sofre queda de motocicleta em Lagarto

Um homem foi atacado por um cachorro na última quarta-feira, 12, no bairro Cidade Nova, em Lagarto. De acordo com as informações, ele estava pilotando uma motocicleta quando o animal o mordeu na perna, causando a perda de controle do veículo e resultando em sua queda.

A vítima sofreu ferimentos na perna devido à mordida e escoriações leves no corpo em consequência da queda.

O motociclista foi socorrido e levado ao Posto Maroto, onde recebeu atendimento médico.

Diversas pessoas já foram vítimas desses ataques na região do bairro Cidade Nova.