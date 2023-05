Homem é baleado após tentativa de assalto em Lagarto

Na última quarta-feira, 24, policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar foram acionados para atender uma tentativa de assalto em Lagarto. Ao chegar no local encontraram um homem caído, vitima de um disparo de arma de fogo.

Segundo informações policiais, ao chegar no local encontraram um homem com ferimento na lateral esquerda das costas e uma outra pessoa que relatou o acontecido. De acordo com a testemunha, ela e o seu cunhado foram surpreendidos por quatro homens armados na estrada Doná Duvige, em Lagarto, que anunciaram um assalto.

A testemunha relatou que no momento conseguiu se esconder no mato, mas logo ouviu tiros de armas de fogo e saiu do mato gritando por ajuda, nesse momento, segundo ela os suspeitos fugiram do local.

Ao chegar no local, os policias, além do homem ferido, caído no chão, vestindo apenas de cueca, encontrou uma motocicleta caída a cerca de 10 a 15 metros de distância da vitima.

A policia tentou acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não conseguiu contato. Devido a gravidade dos ferimentos, os policiais decidiram conduzir a vítima até o Hospital Regional de Lagarto.

O caso será investigado pela polícia.